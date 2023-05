A la Une . Maire de Saint-Louis et membre fondateur du PSR, Christian Dambreville s'en est allé

Christian Dambreville, maire de Saint-Louis entre 1971 et 1977 et membre fondateur du Parti socialiste Réunionnais est décédé à l'âge de 83 ans ce vendredi 12 mai. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 12 Mai 2023 à 20:21





En 1971, alors qu’il vient à peine de retrouver son île après des études de médecine à Montpellier, il est donc élu avec 54% des voix au second tour.



Médecin généraliste, Christian Dambreville fait à cette période-là partie de cette nouvelle classe rose et rouge prête à bousculer l’ordre établi qui se caractérisait par la mainmise de la droite sur la totalité des municipalités.



A titre de point de repère, ces municipales de 1971 voient aussi l’accession au pouvoir des communistes Paul Vergès au Port, de Roland Robert à La Possession ou encore du socialiste Wilfrid Bertile à Saint-Philippe.



Durant son mandat, il a l’opportunité d’accueillir un président de la République. Ce sera donc Valery Giscard d’Estaing.



"J'ai fait un discours plutôt classique de maire, mais d’homme de gauche, d’autonomiste. Je mets l’accent sur la place qui doit être la nôtre dans le développement de notre île. Et le Président répond en expliquant sa politique pour La Réunion. C’est un temps fort, et à titre personnel un bon souvenir mais peut-être pas le souvenir de ma vie !", nous racontait-il ce souvenir en 2014 à l’approche des municipales justement. Mars 2014 : Christian Dambreville : "Je suis impressionné par les femmes qui arrivent, c'est fantastique"

