Maire-Léonie Boristhène souffle ses 100 bougies !

Originaire de la Saline-les-Hauts, Marie-Léonie BORISTHENE a soufflé ses 100 bougies ce samedi 14 mai entourée de sa famille, de ses amis et des élu(e)s Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER et Alexis POININ-COULIN. Son enfance, Marie-Léonie ne l’a pas passée à l’école, mais dans les champs et à la maison pour aider ses parents. En 1952, elle épouse René-Jules PERROT. Ensemble, le couple a eu 6 enfants, 5 garçons et une fille. La vie leur enlèvera trois enfants.



Aujourd’hui, la petite famille compte 8 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Pour gagner sa vie, Marie-Léonie fait le ménage et le repassage chez des particuliers. Puis, elle commence une carrière de cuisinière dans un restaurant scolaire de la Ville de Saint-Paul. Investie dans le monde associatif, la Salinoise était membre de l’association Am-vaillant et Coeur-vaillant ainsi que la Légion de Marie. Marie-Léonie, de toute sa vie a connu la Seconde Guerre Mondiale et 17 cyclones qui auront marqués La Réunion. Véritable mémoire de son quartier, la gramoune nourrit une véritable passion pour le chant, le chant religieux plus précisément. “Vieillir, ce n’est ni renoncer, ni résister mais accepter de vivre toutes les étapes en conscience, et zordi ou l’a franchi encore une”, déclare Alexis PONIN-COULIN.