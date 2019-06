Maintien de la vigilance jaune pour la rivière des Marsouins et la rivière des Roches

Les précipitations observées au cours de la nuit ont à nouveau fait réagir les cours d'eau du secteur Est, plus particulièrement les rivières des Marsouins et des Roches.



Malgré la baisse des niveaux observée en ce début de matinée suite à l'accalmie des pluies, ces deux bassins versants restent en vigilance jaune.



Les pluies de cette nuit s'ajoutant aux cumuls déjà enregistrés, contribuent à la saturation des sols et favorisent la réactivité de l'ensemble des cours d'eau du secteur Est.

Au regard des prévisions météorologiques, des montées d'eau pourraient se produire sur d'autres cours d'eau de l'Est, du Nord et du Sud-Est au cours de la journée.



La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ensemble des cours d'eau de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers.