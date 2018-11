Maintien de la collecte des déchets sur la CINOR

La Cinor rappelle aux administrés des villes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne que, depuis ce lundi 26

novembre, tous les déchets (bac gris, bac jaune, encombrants et végétaux) sont collectés aux jours et dates prévus au calendrier entre 3 et 5 heures du matin.



Les usagers sont priés de sortir leur bac (encombrants ou végétaux) quelques heures avant le passage du camion collecteur et de le rentrer juste après la collecte.