Les délégations des Régions Ultra Périphériques de Madères Acores Îles Canaries Martinique Guadeloupe Guyane et de La Réunion ont pu arracher le maintien de l'enveloppe Posei pour la période 2021/2027. Les soutiens obtenus des euro députés dont Younous Omarjee et les arguments portés par ce front uni et eurodom ont convaincu le commissaire Phil Hogan et le président de la Commission Jean Claude Junker.



"C'est une victoire pour les agriculteurs Ultra Marins et les interprofessions. Il nous faut maintenant engager la bataille de la PAC avec notre Etat Membre, la France, pour s'assurer à minima du maintien du budget du pilier 1 (paiement direct) et 2 (Feader) ainsi que le maintien du taux des aides" précise Serge Hoareau, Vice-président délégué à l'Agriculture.