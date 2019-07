Maintien de l’aide compensatoire à la filière Canne : une victoire collective pour La Réunion

Hier (18 juillet 2019), la Ministre des Outre-Mer et le Ministre de l’Agriculture ont officiellement annoncé le maintien de l’aide compensatoire à la filière Canne, d’un montant de 38 millions d’euros pour les DOM (28 millions pour La Réunion).



Cette annonce fait suite à une mobilisation collective de l’ensemble des acteurs politiques et socio-économiques de La Réunion, ainsi qu’au récent déplacement à Paris de Serge Hoareau, Vice-Président du Département délégué à l’agriculture et aux affaires européennes, pendant lequel les échanges avec les ministères ont été nombreux et décisifs.



Comme l’a souligné le Président du Département Cyrille Melchior, «l’arrêt brutal de ce soutien national aurait des conséquences désastreuses pour le territoire et les planteurs réunionnais. ». C’est donc une décision positive et salutaire pour notre territoire et une véritable victoire collective.



Il est important de prendre acte de la demande du Gouvernement de « s’engager à bâtir, en lien avec les autres filières agricoles et les élus des collectivités, un modèle agricole qui permette de relever les défis climatiques et sociétaux tout en tenant compte de l’évolution des tendances de marché ».



L’étude AgriPéi 2030 portée par le Département et associant l’ensemble des acteurs du monde agricole réunionnais, qui a pour objet de porter un nouveau modèle agricole ambitieux, sera présentée en septembre prochain et s’inscrit pleinement dans cette démarche.