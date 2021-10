Maintenant que je suis élu...

Après quelques mois de mon premier mandat, quel bonheur de faire partie de cette classe privilégiée que j’ai critiquée !



Aujourd’hui, je suis toujours invité, tout le monde veut m’embrasser, on me téléphone nuit et jour, chaque inauguration on pense à moi, pour les repas je suis toujours là, surtout quand il y a les médias et bien entendu, sapé comme jamais dirait l’autre.



Ma priorité, a été d’avoir un bon salaire, pardon, une bonne rémunération, une délégation, une place dans une commission, un siège de vice-présidence.



Ma deuxième priorité, pour bien m'intégrer dans ce monde d'en haut, c’est de trouver une maîtresse, on m’a même dit que je suis plus beau.



Je vise une jeune et jolie Malbaraise qui cherche du travail, elle n’a jamais voté, peu importe, je suis son élu.



Quant à mon épouse, que dis-je la femme avec qui je vivais, la mère de mes enfants, c’est vrai qu’elle m’a toujours soutenu, mais depuis, elle a un peu vieilli, alors que moi j’ai rajeuni. De plus, j'ai toujours été pour le renouvellement de la classe politique, de toute façon je n’ai plus besoin d’elle.



Ma troisième priorité c’est de placer ma famille, mes sœurs, mes frères, mes nièces, cousines, oncles, tantes, sans oublier ma maîtresse qui aura la meilleure des places, proche de mon bureau, pour qu’on puisse bien travailler pour les Réunionnais.



Ma quatrième priorité c’est de me rapprocher des chefs d’entreprises, ne vous offensez pas je ne fais qu’imiter ces politiciens qui ont été injustement condamnés. Aussi, je suis très respectueux des traditions et cela va faire du bien à mon pauvre compte bancaire, car il faut bien entretenir ma maîtresse.



Mais, moi je suis plus malin que ceux qui ont été inculpés, preuve en est que je vous ai bien trompé. Quant à la justice, maintenant élu, je suis au-dessus. Voilà mes priorités.

Mais je n’ai pas oublié les plus modestes, surtout ceux qui ont voté pour moi. Vous avez sûrement vu dans la presse ma photo avec une famille en détresse. J’ai même donné un contrat PEC, finis la misère, quel beau geste !



J’ai aussi posé à côté d’une personne malade, c'est le summum, une action extraordinaire !

Bientôt j’irais voir les mal-logés pour faire encore des photos, un élu souriant, qui se fait photographier tout le temps à côté des pauvres gens, c’est cela faire de la politique autrement.



Certains diront que ce n’est pas nouveau, c’est vrai, même moi je le faisais avant et cela a bien marché. Maintenant que je suis élu, je peux inviter la presse, je ferai tellement de photos pendant mon mandat que toutes les cases des plus démunis de la Réunion auront sur leurs murs mon visage. Ils finiront même par me rêver et revoteront pour moi, car j’ai l’intention de faire carrière dans la politique, c’est trop chic.



Quant aux anciens, je continuerai à les critiquer, même si je suis dans la majorité, cela fait partie du jeu et surtout plaire à mes électeurs.



Mon seul souci, c’est que je n’ai pas vraiment compris le rôle d’un élu, d’un adjoint, d’un conseiller municipal, départemental, d’un député, d’un sénateur ?



"Toute ressemblance avec des faits et des personnages actuels ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence..."