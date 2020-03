Mains mal lavées: Marina Carrère rectifie nos erreurs avec une démo haute en couleur

Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Le lavage de mains, pour être efficace, demande une réelle application. Et la majorité d'entre nous ne le faisons pas correctement.



L'opération - que les autorités sanitaires recommandent d'effectuer toutes les heures - doit durer au moins 30 secondes. Il faut frotter les ongles, le bout des doigts, la paume, l'extérieur des mains, les jointures et les poignets. Puis, se sécher les mains avec une serviette propre (ou à l'air libre).



Des étapes d'autant plus importantes en cette période de circulation du coronavirus. Et qu'on ne respecte pas toujours, malgré leur utilité. Car c'est sur les zones délaissées que le virus va pouvoir se fixer.



Parce que des images valent mieux qu'un long discours, l'animatrice Marina Carrère d'Encausse en a fait la démonstration dans le Magazine de la Santé. Une "lavage" à l'aide de peinture bleue qui nous a définitivement fait changer notre façon de nous laver les mains !