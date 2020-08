"Mailler le téléphérique avec d'autres modes de transport"

L'édile dionysienne n'est pas peu fière de la livraison de ce premier pylône, presque trois ans après la signature du marché , attribué au groupement FILAO (composé notamment du leader mondial du transport par câbles, le groupe français Poma, mais aussi des acteurs locaux comme ISR, SOGEA, Sodiparc et des cabinets d’architecture locaux). "Demain avec ce téléphérique, il faudra environ 13 minutes pour rejoindre Bois de Nèfles au Chaudron. Il transportera également 6 000 passagers en plus de créer du lien social et de l'activité économique puisque autour de ces stations se trouveront commerces ou encore des éco-boxes", argue Ericka Bareigts,La maire de Saint-Denis voit dans les téléphériques dionysiens d'excellents catalyseurs d'aménagements. "Nous avons au Moufia un centre commercial qui va se créer juste à côté du téléphérique et nous avons déjà l'IRSAM en médico-social. Au Chaudron, où sortent un gymnase et une médiathèque, on pourra notamment faire une requalification économique. Nous allons pouvoir développer et accueillir d'autres initiatives économiques puisque les quartiers deviennent accessibles", explique l'ancienne MOM: