7mag.re Maïline Duarte Mauricio : un terrible combat contre la boulimie et l'anorexie

C'est avec beaucoup de courage que Maïline a choisi de témoigner sur un terrible combat qu'elle mène... Une guerre aux kilos devenue peu à peu obsessionnelle jusqu'à la chute dans l'anorexie alors que ses démons de la boulimie sont toujours présents. Une jeune femme qui veut s'en sortir et se bat.



Photos: YKS YAKUSA - Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 16:02 | Lu 90 fois





Evoquer ses études c'est entendre comme réponse "parcours chaotique ". Maïline avoue " ne pas avoir réussi à se mettre complètement dans les études "... Courageuse elle a donc enchainé les petits boulots dans la restauration rapide notamment. Son avenir, elle y songe et finalement se verrait bien travailler dans le domaine du prêt-à-porter ou de la cosmétique.



C'est grâce à ses passions que sont la guitare, la peinture, le dessin, le ukulélé qu'elle réussit parfois à trouver son équilibre. Un aveu poignant : " j'aime autant mes émotions négatives qui m'enferment dans mon côté artistique que mes émotions positives qui me donnent envie de bouger ".





Se réapproprier ce corps qui lui échappe

Si son père est d'origine portugaise, Maïline Duarte Mauricio a toujours vécu dans son île maternelle, dans le Sud. La belle brune a choisi de nous livrer sa fragilité, de témoigner sur son combat. Une leçon de courage et d'espoir...

Depuis peu, Maëline a décidé de se réapproprier ce corps qui lui échappe. Sa perte de poids extrême, plus de 30 kilos, elle veut la visualiser que ce soit sous son propre objectif ou celui d'un photographe. Elle peut, dans son combat, se laisser porter par sa famille et amis qui se battent avec elle



