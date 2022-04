La grande Une Mail frauduleux : Un Réunionnais tourne en bourrique un arnaqueur

Les fraudeurs ne manquent pas d'imagination pour appâter les internautes. Après l'infraction pédopornographique, ou encore les fausses complémentaires santé, voici les menaces de poursuites judiciaires pour "refus de vaccination". Si certains tombent dans le panneau, d'autres se laissent aller à répondre aux arnaqueurs. C'est le cas d'un Réunionnais qui nous montre un brin amusé comment il est entré dans le jeu de son arnaqueur en le tournant en bourrique. Par NP - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 11:46





Mais sous des airs, à première vue, de documents officiels, des mails de "convocation en justice" circulent actuellement massivement sur Internet. Certaines atterrissent sur votre boîte mail. Voici le type de menaces auxquelles nombre d'internautes sont confrontés : "Il vous est reproché ne de pas être à jour dans votre vaccination contre la Covid-19. Nous engageons à votre encontre, des poursuites Judiciaires peu après une saisie informatique du cyber Santé pour : Lutte contre le Covid; Refus de vaccination; Menace Humaine ou encore Danger pour la France…"

Ce mail signé d'un certain "Mr Hans Henri Marcel Paul Kluge, Procureur général directeur des affaires criminelles et des grâces"... vous demande donc de vous acquitter "d’une amende pénale de 2.500 Euros prévue par la législation nationale à cet effet. Maintenant vous êtes prévenus", intimident le ou les fraudeurs.



Outre le fond du message mensonger, les multiples fautes d’orthographe achèvent d’apporter la preuve de cette tentative de "rançon".



Un de nos internautes s’est prêté au jeu de répondre au malfaiteur. Celui-ci se fait magistralement balader et aura du mal à obtenir la somme demandée avec notre internaute péi...

