Maïdo : Vers un renforcement du dispositif de mobilisation pour circonscrire rapidement l’incendie

Afin de contenir l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit de vendredi 6 au samedi 7 novembre, le dispositif de mobilisation sera renforcé dès demain matin, mardi 10 novembre. À midi, ce lundi 9 novembre plus de 200 hectares de forêt endémique du Maïdo ont été réduits en fumée.



Ce sont 90 soldats du feu qui se relayent toutes les 24 heures pour circonscrire cet incendie. “On observe une reprise sur le secteur Sud moins importante, toutefois les vents sont changeants, on doit s’adapter du mieux qu’on peut” déclare le colonel Hervé BERTHOUIN, Directeur Départemental du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de La Réunion.



Du renfort humain dès ce mardi 10 novembre



150 pompiers de toutes les casernes de l’île devraient être mobilisés d’ici demain et une nouvelle stratégie sera établie pour limiter la progression des flammes. Une réunion, qui se déroule cette après-midi même en Préfecture devra définir les contours de cette stratégie à 24 heures, 48 heures et 72 heures.



Les flammes ont, dans la nuit de dimanche à lundi, atteint la piste des 1 800m franchissant ainsi la route forestière du Maïdo. “Les moyens aériens sont notre principal atout. Cinq hélicoptères larguent en moyenne 500 litres d’eau chacun. Le DASH8 effectue une rotation toutes les demi-heures et largue 10 000 litres d’eau, lorsque la visibilité le permet. Dans les prochaines heures, le centre de secours sera renforcé à Petite France”, précise Hervé BERTHOUIN, Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de La Réunion.



Les prochaines heures seront décisives, “il faudra composer avec le temps présent et les conditions climatiques très variées propres à ce site”, rajoute le Directeur du SDIS.



Autre facteur aggravant, le sol volcanique de l’île et ses tunnels de lave favoriseraient des sauts de feu. Cela laissant craindre le pire : plusieurs autres départs de feu dans la zone.



“Alors que la situation semblait s’apaiser durant la journée de dimanche, les conditions météorologiques défavorables ont renversé la tendance : dans la nuit d’hier à aujourd’hui lundi, le vent a attisé les flammes, le feu a sauté la route forestière et près de 500 hectares sont susceptibles d’être brûlés”, précise Huguette BELLO. La Maire de Saint-Paul, dans une lettre adressée au Président Emmanuel MACRON, soulève les limites du dispositif aérien actuel déployé au Maïdo. La première magistrate poursuit : “Nous en appelons à votre soutien pour que soient déployés dans l’urgence des moyens à la hauteur des risques encourus. Il nous semble que l’arrivée de renforts et l’intervention d’un 2ème Dash permettraient de maîtriser et de stopper l’incendie du Maïdo et empêcheraient que ne se renouvelle la catastrophe de 2011”, termine-t-elle.



La Ville de Saint-Paul mobilisée



Matin, midi et soir, la Ville de Saint-Paul reste mobilisée, petits-déjeuners et repas chauds sont fournis aux soldats du feu. Ce lundi 9 novembre, ce sont environ 150 repas qui ont été portés au poste de commandement pour le déjeuner. Ils ont été confectionnés à la cuisine centrale de l’école Mathilde FRAPPIER DE MONTBENOIT à l’Éperon. Le repas du soir, quant à lui, est réalisé à l’école primaire de Petite France. Chaque jour où ils resteront à combattre le feu, 400 viennoiseries et des fruits seront livrées au poste de commandement et de secours au Maïdo ainsi que des biscuits salés.



Toute la mairie se mobilise pour faciliter au mieux le travail des pompiers et les accompagner dans leur mission.



Aussi, il est rappelé à la population de ne pas emprunter la route forestière qui mène au Maïdo. La Police Municipale a en effet dressé plusieurs barrages afin de faciliter le passage des véhicules de secours.







