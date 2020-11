A la Une . Maïdo : Les pompiers toujours en action ce dimanche

Depuis samedi matin, plus de 60 pompiers sont mobilisés pour lutter contre l’incendie au Maïdo. En panne samedi en début de journée, le Dash 8 a repris ses rotations dès 6h30 ce dimanche. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 8 Novembre 2020 à 09:41 | Lu 261 fois

La peur d’un incendie majeur hante l’esprit des soldats du feu. 10 ans après le terrible incendie qui avait ravagé le Maïdo, un nouveau départ de feu s’est déclaré samedi 7 novembre.



Très vite, 66 pompiers et 14 engins ont été mobilisés pour affronter les flammes. De nombreux riverains se sont joints à eux pour faire face aux flammes. Durant plusieurs heures, le Dash était immobilisé en raison d’un problème technique. Une avarie technique qui a pu être réparée dans la journée et l’avion a pu effectuer plusieurs largages. Le bombardier s’est remis en action dès 6h30 ce dimanche.



La crainte d’un foyer souterrain s’est malheureusement confirmée pour les pompiers. Les flammes ont réussi à traverser la route. Les soldats du feu vont donc utiliser des caméras thermiques afin de localiser les foyers.



