Maïdo : Les pompiers libèrent un veau coincé 20 mètres en contrebas

Ce lundi 23 juillet 2018, à 7H30, les pompiers ont engagé les moyens du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux pour venir en aide à un veau coincé dans une étroiture dans les remparts du Maïdo.



L’animal a fait une chute de 20 mètres, signale le commandement du SDIS. Le veau leur avait été signalé coincé dimanche soir par des touristes venus contempler la vue au niveau du terminus de la route du Maïdo. Les moyens de sauvetage ont été engagés ce matin dès la première heure, avec les hommes du GRIMP qui ont quitté leur unité à La Possession.



Tout un attirail a dû être déployé pour remonter l’animal. L’animal a pu être attaché au niveau des pattes puis soulevé à l’aide d’un mat de déport muni d’une corde de traction.



"Ça s’est bien déroulé. Deux hommes du GRIMP se sont engagés dans l’étroiture pour attacher l’animal. Six personnes dont un chef de groupe, un chef d’unité et quatre sauveteurs équipiers ont mené l’opération qui s’est soldée par une réussite à 10H27", signale le lieutenant Jean-Yves Chinjoie qui dirige l'unité GRIMP. Pour la petite histoire, "le veau a été remis…à sa mère", complète-t-il le bilan de cette happy end. Le propriétaire du troupeau en est lui aussi quitte pour une belle frayeur.