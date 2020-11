Maïdo: Le préfet estime la situation critique mais moins qu'en 2011

"L'ensemble des travaux réalisés depuis 2010 , avec des retenues collinaires supplémentaires, la création des pistes... porte aujourd'hui leurs fruits", s'est félicité le préfet, avant de poursuivre: "Et si aujourd'hui la situation est critique, on est pas sur la catastrophe écologique qu'on a pu connaitre dans les années 2010. Tous les acteurs sont unanimes pour le reconnaitre."



"Depuis 2 jours les équipes ont travaillé sur une stratégie qui a porté ses fruits puisque la partie sud de l'incendie est aujourd'hui fixée. Elle fait l'objet d une surveillance par les pompiers", précise Jacques Billant quant à la situation présente.



"Nous évaluons aussi la possibilité d acheminer du retardant (qui sert pour les largages du Dash) depuis la métropole", informe le préfet. "Cette lutte s'inscrit dans la durée puisque le feu rencontre une végétation composée d humus et de tamariniers", reconnaît-il.



Jacques Billant, interrogé sur l'arrivée de renforts humains en provenance de métropole a répondu qu'il n'en est pas question pour l'heure, précisant que 100 sapeurs-pompiers sont en lutte contre les flammes, avec l'aide technique de 22 engins. Le préfet réunira l'ensemble des acteurs institutionnels cet après-midi à 14 heures.





Ludovic Grondin, sur place