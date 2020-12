Société Maïdo : La route forestière reste fermée à toute circulation

L'Office National des Forêts (ONF) porte à la connaissance des usagers que la route Route Forestière du Maïdo est toujours interdite à la circulation suite à la prolongation d'un arrêté. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 10:48 | Lu 143 fois

"Par dérogation à l'arrêté 1388 du 30 juillet 2018, en raison de l'incendie toujours pas déclaré éteint sur le massif du Maïdo, la Route Forestière du Maïdo, pour sa portion entre le croisement avec la RF des Tamarins et son terminus au sommet du Maïdo (RF 8), est interdite à tous véhicules motorisés ou pas, et quel que soit le nombre de roues, aux chevaux ainsi qu'à tous piétons, jusqu'à nouvel ordre.



Seuls les véhicules de secours et des divers services intervenant sur la surveillance et la lutte contre cet incendie, sur l'expertise ainsi que sur la réparation de ses conséquences (SDIS, ONF, Gendarmerie, Parc National, BRGM, Mairie de St-Paul, etc...) sont autorisés à emprunter cette voie.



Les services de l'ONF sont chargés d'installer la signalétique appropriée à l'entrée de la dite route, comportant notamment l'affichage du présent arrêté."



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité