Communiqué Maïdo : Fermeture temporaire et modification de circulation sur la route des Cryptomérias

La circulation est modifiée sur la route des Cryptomérias. Par N.P - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 16:04

La mairie de Saint-Paul a pris un arrêté municipal concernant la fermeture temporaire et modification de circulation sur la route des Cryptomérias (desservie par la route menant au Maïdo).



"En effet, suite à une fissure et un affaissement important sur la route précitée, des travaux d’élargissement de la chaussée côté falaise, une circulation alternée et une limitation de tonnage vont être mis en œuvre dés demain mercredi", informe l'ONF.