Communiqué Mai à Vélo : Le SMTR organise un challenge d’un mois pour adopter le vélo...pour la vie

Du 1er au 31 mai , à l’occasion de l’événement national Mai à Vélo, le Syndicat Mixte de Transports de La Réunion (SMTR) propose aux réunionnais de se mettre en selle et d’expérimenter cette mobilité douce. Sur l’application Geovelo, chacun peut participer au challenge Mai à Vélo via la communauté "Réunion SMTR" et tenter de remporter de nombreux lots en accumulant les kilomètres à vélo. Par NP - Publié le Jeudi 27 Avril 2023 à 10:47

Impulsé par le ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports, ce challenge du collectif Mai à Vélo a pour but d’inciter les usagers à utiliser ce mode de transport durant le mois de mai et tendre vers un changement des habitudes de déplacement. C’est un moyen de se challenger et également de défendre les couleurs de La Réunion car chaque communauté est elle-même en compétition avec les autres.



Geovelo est l’application choisie pour le challenge



La communauté « La Réunion SMTR » créée en 2022 sur Geovelo, intègre donc tout naturellement le défi de Mai à Vélo. Le SMTR récompensera les 10 participants de La Réunion ayant parcouru le plus de kilomètres durant le mois de mai. Les nouveaux, ainsi que les 700 membres actuels de la communauté peuvent participer. Les occasions de prendre son vélo et d’additionner des kilomètres sont nombreuses : aller au travail, déposer les enfants à l’école, faire quelques courses... L’objectif du Syndicat Mixte de Transports de La Réunion est de promouvoir la mobilité douce dont l’usage quotidien du vélo.



Comment participer au challenge ?



1. Télécharger l’application Geovelo

2. Créer un compte

3. Rejoindre la communauté « La Réunion SMTR »



4. Faire le maximum de kilomètres à vélo (avec son smartphone et une connexion internet active lors des déplacements à vélo).

Participants et curieux pourront suivre le classement sur le site officiel du challenge Mai à Vélo : https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/classements/



Le SMTR prévoit 10 récompenses pour les gagnants !



Les 10 participants de la communauté « La Réunion SMTR » ayant parcouru le plus de kilomètres recevront de la part du Syndicat Mixte, les récompenses suivantes :



-1er du classement : un VTT

-2e et 3e : un smartphone

-Du 4e au 10e : une carte cadeaux d’une valeur de 100 €, valable dans une grande, enseigne de sports.