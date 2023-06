Mahé de Labourdonnais-Mahatma Gandhi, deux visions différentes !

Le premier est un « pro » de l’esclavagisme !

le second est activement pour la libération des peuples de l’esclavage !



Précisons l’histoire pour les générations futures ! La situation esclavagiste en Amérique et aux Antilles n’a rien avoir avec celle de La Réunion ; ici beaucoup de « Blancs esclavagistes » sont devenus antiesclavagistes.



Mahé de Labourdonnais est dans l’asservissement contre les droits des peuples parce qu’il est colonialiste pour des raisons économiques que ce soit en Inde, à L’Ile Maurice et à La Réunion.



Mahatma Gandhi, qui lui est arrivé bien après Mahé de Labourdonnais, a eu un comportement exemplaire car déterminé par la compassion, et il a défendu les peuples dans la lutte contre un colonialisme forcené établi et mis en place par Mahé de Labourdonnais.



En“déplaçant”la statue de Mahé de Labourdonnais, nous« installons un marqueur », qui ouvre une réflexion sur l’histoire légitime de La Réunion, pour que les générations futures prennent conscience que cet homme a été l’artisan de cette époque esclavagiste dramatique.Une période où des hommes et des femmes ont souffert dans leur chair de toutes les souffrances de l'exil de leur terre d’origine et du déracinement.



La Réunion était à contresens de son histoire avec cette statue de Mahé de Labourdonnais sur ce site historique de la Libération Réunionnaise. Il est temps ici et maintenant de rappeler la vérité historique pour éclairer le chemin de notre avenir.Les honneurs doivent être rendus aux “Esclaves Marrons, Cimendef” et les autres et non à Sarda Garriga et consorts.



Pour le respect de notre passé, il faudrait renommer les infrastructures des administrations publiques de la république, comme les bâtiments et les rues, pour honorer les véritables défenseurs des valeurs universelles.