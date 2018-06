A la Une .. Magnésium, vitamines, plantes: les étudiants font leur cure anti-stress avant le BAC Dans moins d'une semaine, les premières épreuves du Baccaulauréat débutent et ce n'est sans compter le stress plus ou moins présent chez les étudiants. Pour le palier à chacun sa méthode, mais ils restent nombreux à faire une cure d'un mois pour se détendre avant le Jour J de l'examen.

Loïc Bonnet, responsable de la parapharmacie sur le Boulevard Sud à Saint-Denis sait que les étudiants n'ont pas forcément un budget conséquent. Il conseille les produits à base de magnésium, "rapport qualité prix ça reste très correct". Les compléments alimentaires: magnésium, vitamines B6, sont ceux vendus le plus fréquemment. "Les produits à base de plantes fonctionnent pas mal aussi. Il y a aussi les traitements homéopathiques, type Sédatif PC ou tubes granules", explique-t-il.



Mais ce genre de traitement ne se prend pas à la dernière minute. "Ça se prépare, faut pas le prendre deux jours avant l'examen, c'est bon ça va me déstresser, c'est vraiment un traitement de fond pour détendre", explique-t-il. C'est des choses qui se préparent, qui se prennent un mois, un mois et demi à l'avance pour permettre de passer de bonnes révisions, de bons examens. "Certains tubes granules se prennent parfois la veille au soir et avant l'examen pour un côté boost, mais le stress a quand même un côté interessant, il ne faut pas entièrement le supprimer, c'est ce qui permet de se sublimer" confie-t-il.

Certains étudiants, quand le stress est assez intense, préfèrent aller chez le médecin pour des traitements plus intenses. "Y'a le côté efficacité, mais y'a le côté aussi indésirable, qui peut jouer sur la mémoire, la somnolence, donc il faut peser le pour et le contre".



"Il y a toujours un peu plus de demandes, mais en général il y en a beaucoup qui arrivent à ne rien prendre pour gérer leur stress", confie-t-il. Et quoiqu'il arrive, cela dépend des personnes, mais il y aura toujours du stress, Loïc Bonnet conseille donc de faire des cures. Mais il n'est tout de même pas trop tard pour les étudiants qui souhaiteraient prendre quelques complémentaires alimentaires dans cette dernière ligne droite... Charline Bakowski





