A la Une . Magistrats et personnels de greffe appellent au boycott de la visite du garde des Sceaux

Le report à deux reprises de la visite ministérielle d'Eric Dupond-Moretti et l'annonce très tardive de la confirmation de sa venue sont autant d'éléments qui font prendre une décision radicale au Syndicat de la Magistrature. La section régionale représentant les magistrats et les personnels de greffe à La Réunion appelle tout simplement au boycott de cette visite. Le communiqué du syndicat de la magistrature : Par LG - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 15:20

"Face au mépris du ministre pour les magistrats et personnels de greffe, nous appelons au boycott de la visite du garde des Sceaux.



Ainsi, après avoir reporté deux fois sa visite à la dernière minute, nous sommes finalement informés qu’il viendra jeudi, hier dans la soirée, moins de 48h avant et que des collègues devront se tenir à sa disposition.



Bien que les manifestations de désespoir se multiplient, il persiste à ignorer la perte de sens et la souffrance au travail des magistrats et fonctionnaires de greffe, largement dénoncées par la « Tribune », minimisant la sous dimension des effectifs et se glorifiant des résultats obtenus en tordant les chiffres. Ainsi, alors qu’un greffier a tenté de se suicider vendredi au TJ de Mamoudzou en raison de ses conditions de travail à Mayotte et au service du Tribunal pour enfants, le ministre choisit de visiter cette juridiction vendredi à 16H quand la majorité des personnels de greffe est repartie.



Nous vous appelons à ne pas vous rendre aux réunions avec le GDS organisées par les chefs de juridiction."