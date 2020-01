Rubrique sponsorisée Magie, écriture et culture pour la Nuit de la Lecture

C’est le retour de la quatrième édition de cette manifestation gratuite et familiale ! Direction la médiathèque Leconte-de-Lisle du front de mer le samedi 18 janvier 2020, de 18 à 21 heures.



Vous obtiendrez tous les renseignements au 02 62 45 81 85. Les participants à l’événement pourront effectuer plusieurs activités. Edith Gignoux enseignera aux adolescents et aux adultes l’écriture de calligrammes. L’artiste Simon Teroy apprendra aux familles à créer un trompe l’œil.



Le magicien Patrick Vallory réalisera ses meilleurs tours de magie. Les familles éprouveront aussi leur perception dans des démonstrations d’illusion d’optique. Elles fabriqueront des objets et découvriront les secrets de ces illusions.



Il s’agit d’un événement porté par le ministère de la Culture, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. Plusieurs autres partenaires s’associent à la Nuit de la Lecture. Comme vous le constaterez sur l’affiche de l’opération.



Ville de Saint-Paul





