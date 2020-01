Politique Magaly Onesio, candidate du collectif Astèr lo pèp, candidate à St-Denis



Notre objectif à travers cette candidature est de proposer une alternative citoyenne et écologiste en rupture avec la pratique du pouvoir des professionnels de la politique en place ou prétendants à la Mairie de Saint-Denis. Faisons de cette Municipalité un lieu d’échange et le réceptacle des initiatives citoyennes afin de répondre à l’aspiration des habitants, chaque jour plus grande, à participer à la prise de décision. Ainsi une fois élus, le référendum d’initiative citoyenne locale sera mis en place, permettant jusqu’à la révocation des élus lorsqu’ils ont failli à leurs engagements. Nous mettrons également en place des consultations et assemblées citoyennes chargées d’initier, de participer et de suivre la réalisation de projets à l’échelle municipale. Il ne s’agit pas de consulter les gens uniquement en période d’élection mais bien de leur donner les moyens de participer tout au long du mandat. La politique est l’affaire de tous, elle ne doit plus être accaparée par ceux qui trahissent l’intérêt général par leurs pratiques clientélistes et leur carriérisme.



Engagés depuis le début à suivre les recommandations de l’ONG Anticor pour des communes plus éthiques, nous mettrons en place une commission de vigilance chargée de s’assurer du respect de ces engagements. L’urgence climatique doit désormais guider l’action municipale. Notre ville doit être reboisée pour redevenir respirable et agréable; la cantine de nos enfants doit se convertir au bio et au local; les grands projets doivent être conditionnés à leur impact sur notre environnement et les alternatives au tout-voiture développées.



Il est de plus, urgent de lutter contre les fortes chaleurs dans les écoles qui, chaque été, se transforment en étuve dans l’indifférence de nos décideurs! Il n’y a pas de démocratie et de transition écologique ambitieuse possible sans l’émancipation de tous les citoyens. Les personnes porteuses de handicap doivent enfin avoir accès à la ville. L’eau vitale doit être gratuite pour tous et l’accompagnement des victimes de violences intra-familiales devenir une réelle priorité. Enfin, construire un avenir commun et se construire c’est aussi connaitre et mettre en valeur notre patrimoine, notre histoire et notre culture.



Le pouvoir restitué au peuple, l’exemplarité des élus, la transition écologique et l’émancipation de tous les Dionysiens constituent donc nos quatre priorités.



Pour les porter haut et fort nous avons collectivement et par consensus acté la candidature de Mme Magaly Onesio en tant que tête de liste. Cette femme de 43 ans a démontré son engagement notamment à l'occasion du mouvement des gilets jaunes. Militante du quotidien, elle sera la garante de nos idées, la coordinatrice de notre liste et la porte-voix des citoyens. Afin de rendre le bulletin Astèr lo pép! possible en mars 2020 et de porter cette alternative citoyenne jusqu'à la Mairie, nous appelons les citoyens qui se reconnaissent dans nos valeurs et notre projet à nous rejoindre. Une conférence de presse de présentation de notre candidature sera donnée vendredi 31 janvier à 16h sous le baobab du parvis des Droits d l'Homme à Champ-Fleuri. Elle sera suivie d'un temps d'échange avec les citoyens qui le souhaitent. Le collectif Astèr lo pép!, qui réunit des citoyens engagés mais aussi des militants de la France insoumise, des militants écologistes ou encore des acteurs du milieu culturel a décidé de présenter sa candidature aux municipales de Saint-Denis en mars 2020. Le collectif souhaite à travers la candidature de Magaly Onesio, 43 ans, proposer une alternative citoyenne et écologiste "en rupture" avec les pratiques en place:







