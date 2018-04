Mafate: un VTTiste fait un malaise et perd la vie

Alors qu'il participait à une excursion en VTT ce samedi matin aux abords du cirque de Mafate, un métropolitain résidant à La Réunion a été pris d'un malaise dans le secteur du Maïdo, sur le sentier Palmiste.



Malheureusement à leur arrivée vers 11h, les hommes du PGHM et du GRIMP n'ont pu que constater le décès de l'homme de 35 ans. A cause des mauvaises conditions météorologiques, son corps n'a pu être héliporté qu'en fin d'après-midi en direction du CHU de Bellepierre.



"Des examens complémentaires devraient permettre de déterminer la cause exacte de la mort." comme le souligne le JIR.