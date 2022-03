Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mafate connecté aux conseillers numériques La Ville de Saint-Paul, terre accueillante et participative, organise une opération spéciale ce mardi 22 mars 2022. Quatre des six conseillers numériques itinérants se rendent dans trois ilets de Mafate. À Marla, à Roche Plate et aux Orangers.

Durant cette visite, les conseillers accompagnent la population dans la réalisation de démarches administratives et de déclarations en ligne. Ils sont en effet habilités à le faire.

Leurs missions sont de former les habitants aux outils numériques mais aussi à l’utilisation du smartphone, de la tablette et de l’ordinateur.

Les Mafatais·es en profitent pour échanger avec les Adjoint·es présent·es. Jean-Philippe MARIE-LOUISE, élu délégué au Bassin de vie de Mafate, et Hélène ROUGEAU, déléguée à l’innovation numérique sur le territoire.



Saint-Paul lutte contre l’illectronisme

L’objectif est de permettre au public de devenir autonome le plus rapidement possible, de réaliser les démarches en ligne, de naviguer sur internet, d’apprendre les bases du traitement du texte et de connaître l’environnement et le vocabulaire numérique.

La lutte contre l’exclusion numérique concerne donc aussi Mafate. Des opérations se tiendront régulièrement dans le cirque. Pour lutter contre l’illectronisme, la commune a mis en place un numéro de téléphone dédié aux Mafatais.

Ils peuvent joindre un conseiller numérique pour leurs démarches en ligne. Il faut contacter le Service accès aux droits et numérique à Mafate au 02 62 70 28 20.

Pour rappel, depuis le 14 février, six conseillers numériques itinérants se déploient dans tous les Bassins de vie de Saint-Paul. Dans une logique de proximité, ils organisent chaque semaine des ateliers collectifs itinérants.



Logique de proximité

Ils tiennent des démonstrations à destination de la population, dans une logique de proximité.

La lutte contre l’illectronisme représente une volonté forte de la Municipalité. Une vingtaine d’aidants connect habilitée réalise déjà les démarches administratives et effectue des déclarations en ligne pour les citoyens. Notamment dans les mairies annexes et les équipements de proximité de la commune.

Saint- Paul, Ville moderne, inclusive et numérique, continue de développer l’accès aux droits pour ses habitants. Par ailleurs, les écrivains publics proposent également des permanences régulières. Le but est d’aider les publics les plus fragiles, notamment en situation d’illettrisme.



Les contacts des conseillers numériques :

Service accès aux droits et numérique à Mafate : 02 62 70 28 20

Bassin de vie de la Plaine/Bois-de-Nèfles : Olivier BABET, 0693 03 98 83

Bassin de vie de la Saline : Géraldine IMACHE, 06 92 66 53 12

Bassin de vie de Plateau Caillou : Yohann RIVIÈRE, 06 92 62 07 68

Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains : Faheza ATTOUMANI, 06 93 03 38 30

Bassin de vie de Saint-Paul centre : Jean-Pierre HOARAU, 06 93 94 41 27

Bassin de vie du Guillaume : Guillaume PAYET, 06 93 02 80 85







