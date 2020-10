Mafate : "Village Solaire"

Très concrètement, l’ensemble des partenaires (Etat, Conseil Départemental, Région Réunion, EDF, les communes de Saint-Paul et de la Possession), se mobilisent pour mettre en œuvre un programme d’électrification par générateurs photovoltaïques autonomes, sur l’ensemble des îlets de Mafate.



Pour un coût global d’environ 20 000 000€, ce programme s’inscrit dans le cadre de la Transition Energétique. Il accompagne un volet de la Maitrise de la Demande en Energie (MDE) soutenu par le Comité MDE Territorial qui regroupe l’ADEME, la Région Réunion, la DEAL et EDF.



Il est à souligner que : le Département, dans le cadre de ses compétences sociales, environnementales et en faveur du développement durable des Hauts, soutient cette démarche de cohésion du territoire et de résorption de la précarité énergétique. Ce partenariat structurant avec le SIDELEC s’inscrit pleinement dans le plan de Transition Energétique et Solidaire de la collectivité, visant à faire de la réunion, une île verte.



La convention bi-partite cosignée ce jour entre M. Maurice GIRONCEL, Président du SIDELEC et M. Cyrille MELCHIOR, Président du Conseil Départemental, porte sur l’électrification par implantation de 43 points de livraison sous forme de générateurs photovoltaïques collectifs sur les ilets de Mafate : Roche Plate, les Orangers et les Lataniers.



Le coût global est évalué à 2 812 000€ HT. La participation du Conseil Départemental s’élève à 281 200€, et celle du SIDELEC à 151 200€.



C’est dans l’union des énergies que la Réunion atteindra le 100% renouvelable.