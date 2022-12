A la Une . Mafate : Une randonneuse fait une chute et s’en sort miraculeusement

Ce mardi, une sexagénaire a fait une chute vertigineuse dans le cirque de Mafate. Elle s'en sort par miracle avant d'être secourue par les gendarmes du PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) assistés par l'hélicoptère de la SAG (Section Aérienne de la gendarmerie). Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 17:26

Une randonneuse de 66 ans a fait une glissade qui aurait pu être mortelle ce mardi 13 décembre dans le cirque de Mafate. Elle était sur le sentier qui mène au Bronchard, entre La Nouvelle et La Rivière des Galets. La victime s’est arrêtée par miracle 10 mètres au dessus d’une barre rocheuse.



En dessous d'elle, il y avait un vide de 40 mètres au moins, témoignent les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne. Les secouristes ont pu la sortir de ce mauvais pas en l’hélitreuillant. La sexagénaire a ensuite été déposée saine et sauve sur la piste d’hélicoptère de l’îlet de La Nouvelle.