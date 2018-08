Mafate: Un jeune de 15 ans abandonné par ses camarades

L'équipe du PGHM a dû intervenir à plusieurs reprises au cours de la journée de samedi.



L'intervention la plus surprenante est certainement celle d'un adolescent de 15 ans qui était parti en randonnée à Mafate. Epuisé, ce dernier a été distancé par ses camarades. Il s'est ainsi retrouvé seul et dépourvu de force. Il a donc été hélitreuillé sur le plateau de Cerf, entre Trois Roches et Roche Plate et transféré au CHU de Bellepierre.



Les secouristes ont également dû venir en aide à une randonneuse de 28 ans déshydratée et victime de maux de ventre, qui était au gîte de Piton des Neige.



Pour terminer leur matinée de secours, les gendarmes sont partis sur le site de Roche Verre Bouteille où une seconde randonneuse du même âge s'était foulée la cheville. Elle a été directement transférée à l'hôpital.