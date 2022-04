Communiqué Mafate : Sentiers Scout et Augustave fermés

Conséquences de ces effondrements : les ilets des bas sont inaccessibles par voie terrestre.



Dimanche, 10 randonneurs se sont retrouvés bloqués au niveau du Col des Boeufs et ont du être évacués.



Ces 2 sentiers souvent empruntés pour se rendre dans le cirque de Mafate sont désormais fermés. Des évaluations se feront ce lundi, pour envisager une future ouverture.



Pour rappel, il est recommandé d’être extrêmement vigilant lorsque vous empruntez les sentiers suite à de fortes pluies. Il est également conseillé de ne pas franchir les cours d’eaux, même ceux qui sont praticables.



Nous vous tiendrons informés, dès que possible, du compte rendu de la mission de reconnaissance sur ces sites.



