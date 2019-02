Mafate: Les hélicoptères interdits de transporter du matériel de construction

La DEAL a adressé des courriers à trois sociétés d'hélicoptères: Run hélico, Helilagon et Mafate hélicoptère, leur interdisant tout transport de matériel de construction à l'intérieur du cirque de Mafate, en dehors des îlets. A travers cette interdiction, le Préfet de La Réunion part à la chasse aux constructions illégales dans le cirque.Car les clients qui reçoivent ces livraisons de matériaux par hélicoptère n'auraient en réalité aucun justificatif de permis de construire. Le Préfet de La Réunion en appelle donc à la responsabilité des gérants des sociétés d'hélicoptères. Les trois sociétés concernées s'interrogent et estiment que c'est à l'Etat de faire son travail.Les Mafatais restent également dans l'incompréhension face à cette décision. L'an passé, le cirque de Mafate a été déclaré en zone à risques et les Mafatais ne seraient plus obligés de payer les concessions. Ils se demandent donc ce qu'est devenu cet argent dépensé auparavant par leurs ancêtres. En effet, de nombreuses zones sont exposées aux glissements de terrains et aux chutes de pierres.Une autre question vient s'ajouter: pourquoi les camions ou les transporteurs de matériel ne sont pas également interdits de livraison? Pourquoi n'ont-ils pas besoin de justifier l'utilisation de ces matériaux de construction? Une pétition a été lancée , ayant pour but d'abroger l'interdiction destinée aux sociétés d'hélicoptères.