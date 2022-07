Mafate : La doyenne des Orangers s’est éteinte

Madame Andréa Atache, doyenne des Orangers est décédée à l’âge de 92 ans, elle laisse derrière elle une grande famille, ses enfants, ses 11 petits-enfants, 19 Arrière-petits-enfants.



La présidente de Région rend hommage à son amie disparue :



Mon amie, la doyenne des Orangers, Madame ATACHE née LOUISE Marie Andréa née le 4 Mai 1930 est décédée le 23 juillet à l âge de 92 ans.

Condoléances attristées à ses enfants, ses 11 petits-enfants et 19 Arrière-petits-enfants et à tous ses proches et amis.