La grande Une Mafate : L’eau n’arrive pas à tous les robinets

De manière plus prégnante qu’ailleurs sur le territoire, la ressource et l’approvisionnement en eau constituent des enjeux majeurs à Mafate. Régulièrement, l’eau n’arrive pas jusqu’au robinet des habitants du cirque alors que la principale activité économique reste l’accueil des touristes. La mairie de Saint-Paul assure être engagée dans un programme de réhabilitation et d’aménagement de la ressource. Par PB - Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 à 10:02

Depuis trois semaines, les habitants des Orangers les Hauts à Mafate renouent avec les restrictions en eau, mais au Gîte du Cirque, le précieux liquide n’est distribué qu’une heure le matin et une heure l’après-midi. Dans ces conditions, difficiles d’accueillir les touristes et de faire face aux besoins de la famille. "Il y a une citerne mais on n'a toujours pas d’eau alors que nous sommes au milieu du réseau. Les maisons situées plus haut et plus bas ont de l’eau, elles", ne comprend pas la famille Félicité.



La mairie de Saint-Paul se dit "pro-active" sur la problématique de l’eau dans le cirque et plus particulièrement sur les ilets des Orangers, Marla et Roche Plate, pour lesquels elle est compétente. "Malheureusement et régulièrement, la problématique de l'eau se fait sentir à Mafate. La consommation est supérieure à la ressource sur place", avance Sébastien Guyon, adjoint au maire délégué à la politique de l’eau, à la sécurité mais également président de La Créole.



Mi-août dernier, des travaux d’entretien du captage Raisin marron (dont dépendent les Orangers les Hauts) mais aussi de rénovation des canalisations ont pourtant été réalisés en lien avec La Créole et le Parc National, indique l'élu.



En juin dernier, une citerne de 25 m3 et 1,2 km de canalisations ont été installés pour notamment desservir la nouvelle école de Roche Plate. Afin d’améliorer l’alimentation en eau, la ville a également dans les tuyaux des travaux d’adduction et de refoulement sur le captage des Orangers. L’affaire sera débattue lors du prochain conseil municipal. Le montant des travaux est estimé 365 000 euros pour un chantier prévu en 2022.



Si Sébastien Guyon reconnait que les captages ne sont pas aussi développés que sur le reste du territoire, "là-dessus nous travaillons beaucoup pour améliorer autant la capacité de distribution que la qualité en eau. Les points d’eau vont également augmenter dans les ilets", tient-il à rassurer. "Les Mafatais sont des citoyens comme les autres dans un environnement avec ses contraintes techniques et écologiques", précise toutefois l'élu. Les travaux dans Mafate nécessitent en effet des mesures protectrices de l’environnement. Pour améliorer la qualité de l’eau, le choix d’un système de traitement adapté aux enjeux environnementaux, c’est-à-dire sans produit chimique, a également été développé.