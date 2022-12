La grande Une Mafate : L'État siffle la fin du transport de passagers en benne vers Deux Bras

Le sujet est particulièrement sensible pour les transporteurs de passagers empruntant le sentier naturel de la Rivière des Galets. Le préfet a décidé de mettre fin à la pratique locale de transport de passagers dans les bennes des 4X4 mais pas que. Explications. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 15:23

Vanessa Miranville, maire de la Possession, ainsi que Sylvie Cendre, sous-préfète de la circonscription de Saint-Paul, ont toutes deux expliqué le positionnement de la commune de la Possession et de l'État concernant la problématique d'utilisation par les 4X4 des transporteurs du sentier naturel de la Rivière des Galets.



Pour bien comprendre le sujet, il faut savoir qu'aujourd'hui, sept transporteurs assurent le transport en 4X4 des Mafatais et des touristes entre la Rivière des Galets et Deux Bras pour monter ensuite au cirque. Ce transport est bien sûr payant, à raison de 8€ pour les Mafatais et 12€ pour les touristes par trajet - un trajet correspondant à un aller ou un retour. Pour assurer ce transport, il a été toléré jusqu'à maintenant que les gens pouvaient être transporté dans la benne des 4X4.



À ce titre, Sylvie Cendre a été très claire : "Il n'y a pas eu d'accident, mais nous n'allons pas attendre qu'il y en ait un". La sous-préfète rappelle également qu'il s'agit d'un domaine public fluvial, propriété de l'État, pour lequel la commune de la Possession bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT). "C'est un cas unique en France où la circulation est autorisée sur le domaine public fluvial compte tenu des spécificités d'accès au cirque de Mafate", ajoute-t-elle.



Elle insiste également sur un point concernant les transporteurs : "En 2014, sept transporteurs ont été autorisés à exercer pour transporter des personnes, ou des marchandises, sous réserve de souscrire une assurance professionnelle et d'effectuer uniquement du transport sur siège. Or nous pouvons constater que les transports se font dans les bennes et parfois jusqu'à 24 personnes. C'est avant tout un problème de sécurité. Nous sommes aujourd'hui en dehors de tout cadre réglementaire. En juillet 2021, la DRFIP a accepté leur prolongation sous réserve de la régularisation des transporteurs".





"Notre convention avec l'État est par ailleurs reconduite pour 6 ans"



Vanessa Miranville, maire de la Possession, est sur la même longueur d'onde : "Il n'y avait que deux solutions : soit on arrête, soit on poursuit avec la prise en compte de cette problématique de sécurité car tous les Réunionnais ont à cœur de continuer à emprunter cette piste ,surtout les Mafatais. Notre convention avec l'État est par ailleurs reconduite pour 6 ans". Pour ce faire, l'édile explique qu'une dizaine de réunions ont eu lieu afin de prendre en considération tous les aspects du problème et régulariser la situation. Au final, l'État et la commune de la Possession ont décidé de la mise en place d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) sur la base du statut de VTC pour les transporteurs et l'interdiction absolue, à compter du 1er janvier 2023, de transporter des personnes dans les bennes.



"Les autres collectivités n'ont pas souhaité s'impliquer"



Vanessa Miranville explique que les tarifs seront en légère augmentation, allant de 12€ pour les Mafatais et 16€ pour les touristes, par trajet. La maire de la Possession explique également qu'il pourrait y avoir une prise en charge partielle pour les Mafatais par les collectivités suivantes : le Département, la Région, le TCO, les communes de La possession et de Saint-Paul. "Il y a eu un important travail de l'État et de la commune de la Possession sur ce dossier, les autres collectivités n'ont pas souhaité s'impliquer", glisse habilement l'édile.



En résumé, le transport des passagers dans les bennes sera strictement interdit à compter du 1er janvier 2023. Seuls les conducteurs munis d'un statut de VTC pourront exercer les transports dans le domaine public fluvial de la Rivière des Galets. En revanche, lors des périodes d'inactivité ou à leur bon vouloir, ces conducteurs pourront assurer des transports sur toute l'île eu égard au statut de VTC qu'ils ont obtenu. Des contrôles seront effectués à compter du 1er janvier par les forces de l'ordre, indique la sous-préfète de la circonscription de Saint-Paul.



