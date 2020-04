Société Mafate: Des colis alimentaires pour 250 à 300 familles du cirque ce vendredi





En parallèle des livraisons programmées depuis le début du confinement, les Mafatais disposent également d'un "hélidrive" mis en place par Mafate Hélicoptère, pour des courses par héliportage.



La mairie de La Possession indique qu'elle prendra à sa charge la moitié des frais de courses par héliportage entre le lundi 27 avril et le dimanche 10 mai, "à raison d'une fois par foyer et dans la limite du budget disponible du CCAS de La Possession".



Pour les Mafatais souhaitant signaler leur situation difficile, ou bénéficier de ces aides, contactez le CCAS de La Possession au 0262 71 10 90







