Société Mafate : Action solidaire du Fan Club PSG La Réunion à l'îlet Lataniers

Le Fan Club PSG La Réunion a organisé ce mardi 4 janvier 2022 en collaboration avec l’association CIEL 974, une action solidaire en faisant don de galettes des rois, de chocolats ainsi que de denrées de première nécessité pour les 24 familles d’îlet Lataniers récoltés par ses adhérents et ses partenaires.

Par NP - Publié le Mercredi 5 Janvier 2022 à 08:37

"Plusieurs adhérents du Fan Club ont arpenté les sentiers pour se rendre à Lataniers pendant que toutes les marchandises (environ 600 kg) sont venues en hélicoptère.



Les habitants étaient ravis des dons et ceux-ci ont offert aux adhérents du Fan Club venus à pied, letchis et café grillé.



Cette action a bien sûr été réalisée dans le respect des gestes barrières contre la covid."