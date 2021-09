A la Une .. Maëva Fourez revient sur le devant de la scène

Après trois ans d'absence, Maëva Fourez régale son public avec une nouvelle chanson, "Liar". Par NP - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 13:18

Au départ connue pour sa passion du jazz, notamment avec un concert inédit qu'elle avait donné au Teat Saint-Gilles en 2018, c'est dans un tout autre registre que Maëva revient avec "Liar", où elle s'attaque à la pop anglaise sur le sujet des relations humaines toxiques.



"On croit que l'on connaît bien une personne, puis on s'aperçoit que l'on s'est trompé, que l'on peut être trompé ! Être victime de malveillance, la relation qui devient toxique, on décide alors de tourner la page en se libérant de ces chaînes qui nous unissaient", explique Maëva Fourez.









Maëva Fourez est une jeune artiste réunionnaise. Issue d'un milieu modeste, elle est habitée depuis son plus jeune âge par la musique. C’est à l'adolescence qu'elle décide de participer à un atelier musical proposé par son professeur de musique au collège. Une activité qui permet à celle de nature timide d'extérioriser ses sentiments et de trouver sa voie. Autodidacte et passionnée, elle fait la rencontre Marc Wolff, qui devient son manager et lui permet de faire sa première scène professionnelle. Maëva est dotée d'une capacité à faire vivre les nuances de compositions complexes et d'une grande puissance vocale. La voie d'une carrière musicale se dessine.



Férue de grandes voix américaines, l'artiste se découvre une vraie passion pour le jazz au point d'interpréter les versions les plus audacieuses de standards les plus connus. Ce qui lui a permis d'effectuer de nombreux concerts tout en menant en parallèle des études de droit.



Entourée des meilleurs musiciens de son île, l'artiste est accompagnée d'un trio de choc en 2012. Le succès de ses prestations la conduit au festival de jazz de Nice en 2013. Puis c'est avec audace que Maëva décide de rendre hommage à une de ses idoles du jazz : Ella Fitzgerald. Elle donne quatre concerts à guichets fermés. L'artiste a aussi conquis le public du "Teat plein Air" de Saint-Gilles : le concert a remporté un franc succès !



En 2018, Maëva commence à composer ses propres titres. Autrice, compositrice et interprète, elle a l'opportunité de partir aux Etats-Unis pour enregistrer ses créations, dans le studio "Dubway studio" à New-York. Entre 2019 et 2020, elle enregistre avec deux autres studios à Paris et à Lyon.



Entre temps, l'écho de la voix de Maëva Fourez semble bien avoir dépassé les frontières de la métropole et de La Réunion ! Elle est sollicitée pour participer à l'émission "The Voice UK" à Londres. Artiste engagée dans la défense des droits de la femme, elle réalise de multiples interventions au profit de l'Union des Femmes Réunionnaises (U-F-r- association de lutte contre les violences faites aux femmes). Elle soutient également le droit à tous d'accéder au sport en étant la marraine de l'association "fête le Mur" Réunion dont le président est Yannick Noah.



Aujourd'hui Maëva créé son propre Label de Musique et constitue son équipe :

Manager : Laurenzi Sautron

Communication : Charlotte Léonard, entreprise "FéT@comm" ;

Mise en beauté : Nellia, entreprise "Passio’Nel" ;

Styliste : Helynne, entreprise « Maison de couture Pardegré ;

Coach sportif : Julien, entreprise "Julienfcoach 974" ;

Photographe : Will, entreprise "Will-opix"



C'est entourée de sa nouvelle "Team" que Maëva Fourez revient aujourd'hui sur le devant de la scène dans un nouveau style de pop-anglaise. Son single "LIAR" sera bientôt disponible sur les plateformes à partir du 25/09/2021. Un concert hommage à la reine de la soul "Mrs Aretha Franklin" aura lieu le 13 novembre prochain.





