Culture Maëva Fourez rend hommage à Aretha Franklin ce samedi

Rendez-vous à la Cité des Arts sur Saint-Denis ce samedi à 20 heures pour un concert hommage à Aretha Franklin. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 à 15:57





Autrice, compositrice et interprète accomplie, Maëva Fourez, qui a débuté sa carrière très jeune et en autodidacte, a déjà tout d'une diva.



L'artiste réunionnaise, accompagnée de ses musiciens, d'élèves du conservatoire et de choristes, a choisi de rendre hommage à la reine de la soul et de vous faire swinguer sur ses plus grands titres !



Maëva Fourez, dans la peau de la grande Aretha Franklin, est prête à vous transporter lors de ce concert, en partenariat avec la Cité des Arts, le samedi 13 novembre à 20h00.



Voix : Maëva Fourez Bassiste : Philippe Chavriacouty

Trompettiste : Grégoire Chevrant Saxophoniste ténor : Jean-Loup Cornez

Batteur : Sarah Grondin Guitariste : Claire Péral Piano : Fred Perreard

Choristes : Soul Sisters



