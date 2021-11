Culture Maëva Fourez fait vibrer la Cité des Arts

Maëva Fourez a interrompu sa carrière durant trois ans pour se consacrer à ses études et à la composition musicale. Elle revient sur les devants de la scène et reprend les plus grands succès de la reine de la Soul, Aretha Franklin. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 16 Novembre 2021 à 18:35



Elle s'est illustré à la Cité des arts avec une salle comble. LElle a embarqué ses fans dans un voyage émotionnel et les a fait pleurer sur des succès comme « Say a little prayer for you » ou encore « Amazing grace » avec à ses côtés les Soul Sisters. Elles étaient accompagnées de la jeune batteuse, Sarah Grondin, qui a su donné le rythme à la seconde partie du concert de Maëva Fourez pour un tourbillon dansant.









Même si elle se produit une fois de plus dans un répertoire international, elle n’oublie pas ses racines. Elle s'est élancée sur scène dans un fonnker s’intitulant « Kel Kouler ».



La cerise sur le gâteau, fût une magnifique introduction locale à une grande chanson inter-planétaire, revendicatrice de la lutte contre la ségrégation raciale : "A change is gonna come".



Maëva a insisté auprès de son public pour promouvoir les valeurs d’unité multi-culturelle sur notre île.







Maëva Fourez a su faire passer samedi un message porté avec élégance, détermination et succès sur la scène de la Cité des Arts.



Le public était conquis et sous le charme de cette artiste de valeur et ne demande qu’à embarquer à nouveau à bord de ce grand-huit émotionnel.

