Maëva Fourest en concert : Une divine surprise

Maëva Fourest a donné un concert vendredi soir au Téat de Champ Fleuri. Elle a rendu hommage à trois divas du jazz et de la soul, Tina Turner, Ella Fitzgerald et Aretha Franklin.

Une divine surprise... Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 23:13

Je l'avoue, je sors très rarement le soir. Zinfos occupe suffisamment mes pensées et quand j'ai un moment de libre, je préfère me plonger dans les articles de la presse nationale et internationale ou par exemple sur Twitter pour suivre les derniers développements de la guerre en Ukraine.



C'est suite à la pression insistante d'un ami de vieille date, Marc Wolff, que j'ai finalement accepté de me rendre au théâtre de Champ Fleuri vendredi dernier pour assister au concert de Maëva Fourez. J'avoue avec honte que son nom m'était totalement inconnu. C'est tout juste si j'avais lu sur l'invitation qu'elle allait rendre hommage à Tina Turner, Ella Fitzgerald et Aretha Franklin.



Ça tombe bien, le jazz et les vieux rock des années 50 et 60 font partie de mes musiques préférées.



Et voilà que je vois arriver un petit bout de femme d'environ une trentaine d'années, resplendissante dans une robe en lamé argenté qui brillait de mille feux sous les projecteurs. Je ne peux m'empêcher de penser intérieurement que c'est un peu jeune pour s'attaquer à des monuments comme Tina Turner, Ella Fitzgerald ou Aretha Franklin. Et comme pour confirmer mes appréhensions, ses deux ou trois premières interprétations m'ont semblé manquer un peu de volume, d'assurance.



Quelle erreur ! Très vite, une fois sa voix échauffée, Maëva Fourez a transporté les spectateurs qui étaient venus en nombre. C'est debout, en se balançant au rythme de la voix enivrante de Maëva, que nombre d'entre eux ont fini le concert.



Maéva Fourez a su jouer avec toutes les nuances de sa voix pour rendre hommage à ces trois divas du jazz et de la soul, tout en entrecoupant ses interventions par un petit "cozement" en créole mêmé d'humour, histoire de garder le lien avec la salle. Eh oui, car comme son nom ne l'indique pas, Maëva est une Réunionnaise originaire m'a-t-on dit de Saint-Paul.



J'ai entre autres été particulièrement impressionné par une séquence où elle donnait la réplique à l'une des trois chanteuses qui, sur un écran géant, semblait revivre pour chanter en duo avec elle. C'était impressionnant de voir deux chanteuses qui semblaient complices, se souriaient et vibraient à l'unisson. De quoi vous donner des frissons...



Vraiment une belle soirée et une divine surprise. Me tarde maintenant de voir la suite. Il se murmure que Maëva Fourest va prochainement entrer en studio pour enregistrer ses propres chansons. Hâte de voir ça...



Maëva a accompli un miracle vendredi soir : elle m'a réconcilié avec les concerts...











