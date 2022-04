A la Une . Maéva Coutant : le Taekwondo, plus qu’un sport, une philosophie de vie

Multiple Championne de France, Vice-championne du monde sénior, championne d’Europe junior de 2005 à 2013, Maéva Coutant est aujourd’hui la personne la plus titrée de l’histoire du Taekwondo à La Réunion. Maman de deux petits garçons, elle a mis sa carrière de championne entre parenthèses pour se consacrer à sa famille. Mais elle continue la pratique de ce sport en entraînant de futurs champions dans son club Tkd Tampon Dojang. Rencontre avec une femme qui a explosé dans cette discipline grâce à sa carrure et son talent.

Par Karoline Chérie - Publié le Samedi 30 Avril 2022 à 15:25

Native de Saint-Louis, Maéva Coutant est une sportive dans l’âme. Dotée d’un palmarès bien riche, la Réunionnaise est très investie dans la pratique du Taekwondo à La Réunion, art martial d'origine coréenne qui permet d'acquérir une force d'épanouissement et de cultiver un esprit d'ouverture.



Son parcours C’est à l’âge de 7 ans que Maéva Coutant découvre le Taekwondo grâce à sa maman qui avait un faible pour les sports de combat.



"On a tenté et j'ai accroché. C'est devenu une passion, car de base j'ai un caractère assez tenace, j'ai beaucoup aimé l'idée de frapper", dit-elle en souriant.

"Mes premiers pas dans la compétition, je les ai faits en minimes où je suis arrivée seconde. Cela a été le début d'un rendez-vous annuel incontournable. L'année suivante, je suis devenue championne de France. Au total je compte 11 titres nationaux (minimes, cadette, junior, espoirs et seniors confondus). Grâce à ces résultats, j'ai pu être repérée par la Fédération, ce qui m’a permis de participer au 1er Championnat d'Europe cadets en 2005 qui s’était déroulé en Sicile. Le déclic a été immédiat, j'ai su que je voulais aller au plus au haut niveau."

En parallèle, Maéva évolue dans les structures régionales mises en place par la Ligue de Taekwondo Réunion. Tout d'abord le pré-pôle (2003-2004) et le pôle espoir (de 2004 à 2007). L'année 2007 se révèle être la bonne année pour elle car Maéva devient Championne d'Europe Junior en Azerbaïdjan. Elle intègre dans la foulée le pôle France à Aix-en-Provence.

“Je quitte donc mon île à 16 ans en direction de la métropole. Ma formation au sein de cette structure m’a donné l'opportunité de jouer dans la cour des grands. Étant encore Junior, je suis sélectionnée pour les Championnats d'Europe sénior en Italie à Rome et j'y remporte le bronze. Ce résultat me propulse parmi les meilleurs de France, les portes de l'INSEP s'ouvrent pour moi. C'est la dernière structure que je convoite ”.

Pendant six ans, Maéva enchaîne les Championnats du Monde, les Championnats d'Europe (les préparations Olympiques, JO de Londres 2012 notamment), les Open et les divers stages internationaux. Mais lors de son parcours, elle se blesse aux ligaments croisés en 2009. Déterminée, elle participe quand même aux Championnats du Monde à Copenhague et termine 4e avec sa blessure.

"A la suite de cette mésaventure, je me suis fait opérer. Ça fait partie du jeu et il faut concilier performance et santé. Sans oublier les études, je passe mon Bac au sein de l'INSEP cette même année ”.



