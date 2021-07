Maëlle Clain : "Le handball est ma passion"

« On m’avait déjà proposé de partir l’année dernière, mais je n’étais pas prête à quitter ma famille. Aujourd’hui, je le suis », se réjouit Maëlle Clain. Du haut de ses 16 ans, Maëlle a intégré le Pôle espoir handball au Port il y a trois ans.

Depuis, cette joueuse polyvalente qui s’entraîne près de 8 heures par semaine poursuit son ascension sous le regard admiratif et protecteur de ses parents et de son petit frère Enzo, 14 ans, handballeur également.

Cette Saint-Pauloise, originaire du quartier du Ruisseau, participe au championnat inter-comité, au Championnat de France UNSS de Handball, au championnat inter-ligues de hand, à des stages nationaux, des stages inter-pôles… Avant d’être repérée par des sélectionneurs.

Le 11 juillet, la lycéenne scolarisée en classe de 1ère STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) au lycée Jean Hinglo au Port, a posé ses valises pour trois ans au club omnisports de Saint-Maur dans le Val-de-Marne.

Nous l’avons rencontré avant son départ. La jeune femme est sereine, car elle ne sera pas seule pour vivre cette aventure. Une de ses coéquipières, Maurine Semerle qui évolue également au Pôle espoir handball au Port, l’accompagne.

Durant trois ans, elle devra faire ses preuves. Se démarquer. La jeune saint-pauloise a déjà conquis le cœur de ses proches dont sa maman, Sabrina, sa plus grande fan.

« Je suis très fière de ce qu’elle a déjà accompli », soutien la gardienne du HDCBN.

Avant de commencer sa nouvelle vie intensément sportive, Maëlle tient à remercier ses entraîneurs Grégory Thomas, Edith et Gérald Lucian, Coralie Champigneul, Laetitia Gomez, Sébastien Hoareau et enfin Brice Gador sans qui « je n’aurais jamais eu ce niveau. C’est mon pilier, il a eu confiance en moi quand j’en manquais », termine Maëlle dans un sourire. Avant de nous quitter, la handballeuse s’est prêtée à notre interview « Confidences Sportives » dans laquelle elle dévoile sa personnalité.