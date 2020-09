Madeleine Tionohoué fête aujourd'hui ses 101 ans !

Plus connue sous le nom de « Madame Maurice », Madeleine Tionohoué a célébré aujourd’hui ses 101 ans avec ses 4 enfants ( Félicien, Ariste, Ernest et Richard) qui vivent à ses côtés dans la case familiale de Piton Saint-Leu.



Le Maire, Bruno DOMEN est venu saluer notre centenaire qui bénéficie au quotidien des services d’Annie Claude HODGI, son aide à domicile du SAPPAPH, le service d'aide à la personne âgée. Notre centenaire a également 6 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants qui n’ont pas manqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire par téléphone .



Née à Piton Saint-Leu le 22 septembre 1919, Madeleine demeure alerte et garde en mémoire le souvenir de sa petite maison en paille dans laquelle elle a élevé ses enfants.Un siècle d'existence bien remplie malgré la rudesse de l'époque se souvient Madame Maurice qui se réjouit de vivre encore chez elle aux côtés de ses enfants.