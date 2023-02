A la Une .. Maddie McCann portée disparue depuis 2007 : Une jeune femme prétend être la fillette

Alors que l'Allemande Maddie McCann est portée disparue depuis 2007, une Allemande pense être la fillette disparue. Par P.J - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 14:02

Maddie McCann a disparu alors qu’elle était en vacances au Portugal, en 2007. Depuis quelques jours, une jeune Allemande vivant en Pologne, prénommée Julia, âgée de 21 ans, indique sur les réseaux sociaux qu’elle pourrait être la fillette.



"Aidez-moi, j'ai besoin de parler à Kate et Gerry McCann. Je pense que je pourrais être Madeleine. J'ai besoin d'un test ADN", a-t-elle écrit sur Instagram. Toujours sur les réseaux sociaux, la jeune femme a expliqué avoir eu cette conviction suite à conversation avec sa grand-mère. "Elle m'a dit que ma famille était au courant que j'avais été blessée par un pédophile", a-t-elle assuré dans des propos relayés par la Dépêche, précisant avoir peu de souvenirs de son enfance mais se souvenant avoir été abusée.



Alors que la jeune fille fait état de similitude, le média espagnol La Vanguardia a demandé à une intelligence artificielle (IA Stable Diffusion) de simuler des portraits-robots de Maddie à 19 ans. Les images créées par cette IA présentent effectivement des ressemblances avec la jeune Allemande.



Retratos robots mostram como seria Maddie McCann com 21 anos | Notícias de Coimbra - https://t.co/dwtb3MzKbG #NoticiasdeCoimbra A Inteligência Artificial (IA) permitiu criar alguns retratos robots de como seria hoje em dia Madeleine McCann. Com o aparecimento de Julia Faustyn... pic.twitter.com/uVUrBXRc68

— NOTÍCIAS DE COIMBRA (@noticiascoimbra) February 22, 2023



En avril 2022, le ministère public portugais avait annoncé l'inculpation d'un suspect en Allemagne, Christian Brückner, âgé de 45 ans. Le parquet de Brunswick, en Allemagne, avait confirmé en mai dernier avoir "de nouvelles preuves, pas médico-légales, mais des preuves".