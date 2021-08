Madasgacar: La réouverture des frontières en octobre à l'étude

Selon nos confrères de Madagascar Tribune, André Rajoelina a tout de même précisé que cette réouverture dépendra également de la situation sanitaire dans les autres pays touchés par le virus. Une réouverture très attendue par le secteur touristique, notamment dans les villes de Nosy Be ou de Sainte-Marie qui sont "pratiquement à l'agonie depuis la fermeture des frontières et la crise sanitaire" rapporte le quotidien malgache.



Ces dernières semaines, l'épidémie de coronavirus semble connaître une légère baisse à Madagascar, selon les chiffres officiels du gouvernement.



Depuis le début de l'épidémie, plus de 43 000 personnes ont été touchées par la covid et 955 en sont décédées.