Courrier des lecteurs Madame la Ministre, durant votre séjour, pas un mot pour les milliers de personnes âgées dans la misère

Madame la Ministre



Durant votre séjour, pas un mot pour les milliers de personnes âgées dans la misère, je parle de ceux qui ont des revenus très faibles, moins de 900€ et l’ASPA ce minimum vieillesse qui est une arnaque de l’état, des milliers ne le demandent pas, car s’ils sont propriétaires, leurs enfants devrons rembourser, mais la plupart ont des enfants très pauvres qui ne pourront pas rembourser. Oui, j’affirme que c’est une arnaque d’état, un moyen pour récupérer le plus de terrains et maisons de ces pauvres que vous n’admettez pas qu’ils aient pu être propriétaires. Non, les maisons les terrains c’est réservé pour les classes supérieures, pour les riches, les pauvres vous les obligez à habiter dans des cages à lapins, immeubles souvent insalubres, habitations précaires, dans de très mauvais état, construits par des marchands de sommeil dans le seul but de s’enrichir sur le dos des pauvres, ces logements loués très cher, c’est de la maltraitance.



Le droit à la santé n’existe plus, beaucoup n’ont pas de mutuelle santé, refusent d’aller à l’hôpital ou chez le médecin, et même ceux qui se privent de nourriture pour payer une mutuelle, sont obligés de payer certains soins et médicament, certains sont abandonnés par leurs enfants, des milliers sont maltraités physiquement, financièrement, moralement. D’autres sont les victimes de certaines tutelle et curatelle (pas tous heureusement). Une enquête sur ces organismes est nécessaire, mais les causes de leur grande pauvreté qui est causée par des milliers d’erreurs des services fiscaux qui rackettent les plus fragiles, la CAF, et la CGSS par leur tracasserie administrative, et par d’autres organismes. Pour les plus de 50 ans c’est dix ans de souffrances, le RSA, ou l’ASS, ou très peu d’ASSEDIC, oui ce sont des victimes d’une majorité de patrons employeurs malhonnêtes, qui leur répondent vous êtes trop vieux c’est plus intéressant d’embaucher un jeune, on gagne plus d’aide de l’état. Cela veut dire que l’état abandonne les plus de 50 ans, ils donne la priorité aux jeunes, alors que pour motiver un jeune c’est beaucoup plus dur, seul l’argent les intéresse mais le travail c’est trop difficile.



Pourquoi trouve-t-on des retraites de 100€ à 700€ alors qu’ils ont travaillé plus de 40 ans, mais que beaucoup ont été victimes d’employeurs malhonnêtes qui profitaient des plus fragiles. Ils leur disaient vous gagnerez plus si on ne vous déclare pas, des personnes importantes, juges, procureurs, directeurs et cadres de la sécu, professeurs, gendarmes, surtout des fonctionnaires qui employaient des personnels de services, une minorité refusaient d’être déclarés, surtout après l’arrivée du RMI pour les coupeurs de cannes, revoir les dispositifs.



Nos propositions pour les aînées et retraités pauvres, pourquoi les racketter, en leur faisant payer une taxe foncière et une taxe d’habitations très élevées, trop de charges, revoir leur droit à la CMU C ou ACS, et que la CGSS arrête de maltraiter les plus fragiles.



Recevez Madame la Ministre mes sincères salutations. Daniel FAIVRE Lu 112 fois





Dans la même rubrique : < > Le scénario qui effraie les climatologues Apocalypse now