Madame Nabénésa, occupez-vous de Saint-Leu SVP !

La Société Civile de Saint-Leu constate ces dernières heures que Madame Karine Nabénésa, directrice de cabinet du maire de Saint-Leu, se répand dans la presse, sur les plateaux et autres réseaux sociaux pour donner des leçons aux dirigeants réunionnais.



Mais ce que les saint-leusiens demandent à la directrice de Cabinet du maire, c'est de s'occuper d'abord et avant tout de Saint-Leu qui est une commune qui va mal. Et pour l'instant, et c'est le moins que l'on puise dire, c'est que sa gestion de la commune aux côtés des maires qu'ils soient Thierry Robert ou Bruno Domen laisse à désirer.



Rappelons tout d'abord la situation de crise financière que connaît Saint-Leu avec un déficit de 52 millions d'€ que connaît notre ville. A tel point que la collectivité ne parvient à pas payer les entreprises qui travaillent sur les chantiers communaux à l'exemple de celui de la médiathèque du front de mer. D'autres chantiers communaux sont à l'arrêt (poste de la police municipale, école Estella Clain) en raison de manque de fonds de la mairie.



La ville de Saint-Leu connaît de grosses difficultés de trésorerie. Ainsi de nombreux fournisseurs de la mairie, d'entreprises, de commerçants sont payés avec beaucoup de retard et ne veulent ou ne peuvent plus travailler avec la collectivité.



Sur St-Leu, la population constate la vétusté de certaines écoles (La Chaloupe, par exemple), les amateurs de sports ont bien compris également que les clubs sportifs, en particulier de football, sont à l’asphyxie par manque de subventions de la mairie.



Par ailleurs, le personnel communal est en souffrance. Il ne comprend pas la réorganisation des services qui lui est imposée par la municipalité de manière autoritaire, ni le gel des salaires et des promotions de carrières que subissent les agents.



Enfin n'oublions pas le loupé de Madame Nabénéza en matière d'aménagement, il y a peu encore Directrice Générale Ajointe (DGA) de la Ville chargée de l'Aménagement, elle s'est faite retoquer par la justice sur un projet phare du maire d'alors Thierry Robert. Le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le projet de la RHI (Résorption de l'Habitat Insalubre) du Plate car la Ville, c'est à dire Madame Nabénésa, en tant que DGA chargée de l'Aménagement, a mal ficelé son dossier.



Devant ce manque de professionnalisme flagrant sanctionné par la justice administrative de la République, la Société Civile de Saint-Leu doute fortement des qualités de Madame Nabénéza et de son expertise La Réunion.



Par sa gestion de Saint-Leu en totale dissonance avec ses déclarations avec Madame Nabénesa, c'est l’hôpital qui se moque de la charité !