Courrier des lecteurs Madame La Ministre, c'est de ma place de citoyen privilégié que je viens vers vous …

Madame La Ministre ,



C'est de ma place de citoyen privilégié que je viens vers vous …... Privilégié socialement en ma qualité de cadre de la fonction publique, vivant depuis plus de 7ans à la Réunion, aujourd'hui marié à une jeune femme réunionnaise avec enfants qui ne choisiront jamais entre réunionnais et métropolitains. Privilégié aussi car placé au carrefour social le plus stratégique pour l'observation la plus fine du phénomène social qui traverse aujourd'hui la Réunion de part en part en ne faisant que des victimes (les salariés, les entreprises, les services publics, les enfants déscolarisés...). A ce titre, je suis en devoir de ne plus regarder la Réunion s'affaiblir et se déchirer sans agir. Pour vivre les choses de l'intérieur, je souhaite ainsi vous présenter le ressenti des réunionnais d'une part et vous faire de modestes suggestions d'amélioration urgente des choses d'autre part. 1. Le ressenti réunionnais : Tout d'abord, vous remarquerez, Madame la Ministre, que le siège de notre Conseil Régional est une pyramide inversée...or l'architecture n'emprunte jamais rien au hasard ...celle d'Abraham Harold MASLOW place le besoin de reconnaissance de chacun en son sommet, et bien à la Réunion, c'est l'inverse !

La célèbre formule « NOU LE PA PLUS MAIS NOU LE PA MOIN » forge le premier besoin des réunionnais - souvent persuadés de ne pas être écoutés, voire ignorés de l'élite parisienne et du pouvoir – qui consiste à être considérés à la même hauteur que tous les citoyens métropolitains. Proches de la nature et fiers de la beauté de leur île, les réunionnais sont assurément les mieux placés pour accepter les mesures gouvernementales relatives à la nécessaire transition écologique mais l'urgence pédagogique d'une explication de ses mesures et de leur mise en application est réelle. Ces mesures, pour légitimes et heureuses qu'elles soient pour la planète que nous lèguerons à nos enfants, doivent être accompagnées de mesures compensatoires et notamment dans un département où l'on sait mieux qu'ailleurs ce qu'inégalités veut dire.

Le malaise social à la Réunion, aujourd'hui centré sur l'incompréhension d'un pouvoir d'achat en déliquessence, n'est évidemment pas la cause d'une seule décision, ni même d'une seule personne fut-elle actuellement Président de la République. Cette révolte populaire qui tend à prendre une forme insurrectionnelle trouve des racines bien plus profondes et s'apprête à rompre tous les liens avec les responsables, locaux et nationaux, de notre organisation politique si des réponses immédiates n'y sont pas apportées. 2. Les suggestions Les propositions que je me risque à vous suggérer tiennent en 4 points et doivent être envisagées de manière urgente pour consolider les fractures sociales manifestes que les réunionais expriment parfois maladroitement à travers les blocages de l'économie de notre département : - En finir avec la division historique public / privé : Que la surrémunération des fonctionnaires (de l'Etat, des collectivités locales et hospitaliers) soit immédiatemment amputée de 20 % pour constituer un budget régional supplémentaire spécifique au profit de la formation profesionnelle des jeunes réunionais les plus fragiles (sans qualification). Il s'agit de rendre chaque jeune employable pour lui donner l'espoir d'un avenir hors spirale d'une survie totalement basée sur les aides sociales qui finissent toujours par être insuffisantes. - En finir avec les bas salaires : Diminuer de manière très significative les charges patronales pesant sur les employeurs de TPE et PME (très larges majorité des structures économiques réunionaises) tout en assurant le contrôle d'une augmentation obligatoire des salariés à hauteur de cet allègement de charges....En effet, un SMIC réunionnais vaut, de fait, 25 % de moins qu'un SMIC métropolitain. Travailler sans pouvoir vivre du salaire que l'on en tire est ici une réalité quotidienne, plus encore qu'en métropole... ¥ En finir avec les situations de monopoles économiques : Les monopoles, répandus à la Réunion, se traduisent par un maintien permanent des prix à la hausse, devenus aujourd'hui hors de portée pour les plus fragiles et par un enrichissement toujours plus conséquent des plus puissants (antérieurement imposés sur la fortune) au détriment des premiers. Les responsables politiques locaux connaissent cette situation et pourront vous la dénoncer avec plus amples détails. ¥ En finir avec la distinction métropole / outre-mer : Conformément à notre devise républicaine, à situation sociale équivalente, le droit aux différentes aides sociales doit être identique c'est à dire que le montant des aides versées doit être pondéré selon le coût de la vie du territoire considéré (données INSEE disponibles en ce domaine). En ma qualité de simple citoyen, par ces mots, j'espère contribuer modestement à votre réflexion globale sur la situation que vous découvrez depuis ce matin. Madame la Ministre, vous le savez, rien ne serait pire que de ne rien proposer immédiatemment aux réunionnais pour consolider les fractures multiples que notre société multiculturelle vit actuellement sous peine de traces indélébiles inter communautaires. C'est bien le pacte fondateur du vivre ensemble à la Réunion qui est ici en jeu et qui menace aussi de fissures graves notre devise républicaine que le monde entier nous envie. Recevez, Madame la Ministre, mes respectueuses salutations. Un citoyen néo-réunionnais inquiet de la situation Lu 86 fois





Dans la même rubrique : < > Lettre à la ministre des outremer Nouvelle décision incompréhensible et irresponsable !