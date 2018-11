Courrier des lecteurs Madame La Ministre, c’est avec un très grand intérêt que je suis, depuis quinze jours, l’actualité de l’île de la Réunion

C’est avec un très grand intérêt que je suis, depuis quinze jours, l’actualité de l’île de la Réunion, dont je suis native, où j’y ai vécu trente huit ans et que j’ai quitté depuis cinq ans pour raison professionnelle suite à l’obtention du concours national Personnel de Direction.

J’ai écouté avec attention vos interventions auprès des manifestants. Certaines revendications, certaines prises de parole m’ont bouleversé et je partage la souffrance et l’incompréhension de ces personnes. J’adhère par ailleurs à votre vision et vous rejoins sur certains points dont je voudrais aussi vous faire part à 11 000 kilomètres de mon île et de ma famille et de mes amis.



J’ai fait toutes mes études à la Réunion et j’en suis fière. J’exerce à ce jour la fonction de Proviseure adjointe dans une cité scolaire importante du département de la Charente, après avoir été professeure d’Economie-Gestion option Comptabilité durant onze ans à la Réunion.



Je peux témoigner de la différence du coût de la vie entre la Réunion et la Métropole, notamment sur les produits alimentaires.

Mes ambitions professionnelles motivées par le désir de contribuer à la réussite des élèves m’ont conduites à la fonction de Personnel de direction. Je souhaiterai mettre mes compétences professionnelles au profit de mon territoire comme vous l’avez dit à ce jour à Saint-Pierre dans le temps de négociation avec les manifestants.



Je souhaite le meilleur pour mes neveux à la Réunion mais aussi pour les enfants de chaque famille réunionnaise. Je sers ma nation et j’aspire aussi à servir mon pays !



La mobilité est un critère important dans le monde professionnel et source d’expériences enrichissantes. Toutefois, je pense qu’un réunionnais a aussi le droit d’aspirer à retourner sur son île non pas à sa retraite mais après-avoir effectué quelques années de service en Métropole. L’objectif étant aussi de faire profiter à son île, à ses habitants, de son savoir-faire et de ses compétences.

Vous évoquiez la nécessité d’un engagement sur son territoire pour faire évoluer les choses : engagement sur le terrain, engagement politique. Je souhaiterai le faire et je suis prête à le faire pour mon pays, mon territoire, ma nation.



Je crois qu'une réflexion sur la préférence régionale est nécessaire et s'impose. Cela suscite de la colère chez les réunionnais. Les concours sont nationaux, il nous faut jouer le jeu de partir mais nous devons avoir la certitude de pouvoir revenir au bout de quelques années. Un agent de l'Etat





