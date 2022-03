Communiqué "Madame La Maire de Saint-Denis, permettez aux cyclistes de rouler en toute sécurité"

"Permettez aux cyclistes de rouler en toute sécurité", adresse à Ericka Bareigts le conseiller régional Jean-Jacques Morel, ancien premier adjoint au maire de Saint-Denis. Par N.P - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 18:50





Pourtant la loi est claire, les cyclistes doivent circuler en toute quiétude puisque la LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie de 1996) oblige les élus à prévoir des aménagements cyclables lorsqu'ils décident d’engager des travaux de voirie.

La LOM (Loi d’Orientation des Mobilités de 2019) précise par ailleurs que à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation"



Tout est donc prévu dans la loi pour que les cyclistes roulent en toute sécurité. C’est bien aux élus de mettre en œuvre les aménagements nécessaires.



Les cyclistes de St Denis sont déçus : eux qui attendaient un réseau tranquille et sans coupure, ils sont sacrifiés.

La municipalité dionysienne met du vernis et fait de la communication pour vanter les vélos. En réalité, les aménagements sont médiocres et les cyclistes se sentent en insécurité à Saint-Denis.



