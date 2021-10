Madame CESAR Marie-Rita Rose, âgée de 107 ans au Guillaume

Ce mardi 12 octobre 2021, c’est dans la fraîcheur des hauts, plus précisément au Guillaume que se trouve Madame CESAR Marie-Rita Rose, âgée de 107 ans.



Bien enrobée dans ses couvertures, celle-ci profite déjà paisiblement de son nouveau plaid offert par Pascaline CHÉREAU-NÉMAZINE, élue des voiries et habitante du même quartier. dans le cadre de la semaine bleue, la Ville de Saint-Paul profite de célébrer ses centenaires dans les différents Bassins de vie. Une belle occasion pour honorer leurs parcours de vie et de leur rappeler que la commune, fière de ses gramounes, pense fortement à eux.



Représentant de notre Réunion lontan, ils portent avec eux les souvenirs, les zistoirs kréol et la mémoire d’un Saint-Paul d’autrefois.